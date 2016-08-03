Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Стекеленбург 79
1:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
3 авг. 2016, 21:00 МСК
3.08.2016, 21:00 МСК
среда
Составы
Хапоэль
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
79'
79'
90
12
Хобан
Овидиу Хобан
90
Олимпиакос
мин
27
Капино
Стефанос Капино
90
6
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
3
Ботиа
Альберто Ботиа
81
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
77
Фигейраш
Диого Фигейраш
51
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
10
Домингес
Алехандро Домингес
61
8
Бухалакис
Андреас Бухалакис
90
7
Фортунис
Константинос Фортунис
90
19
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
99
Идейе
Браун Идейе
90
Запасные
31
Леали
Никола Леали
2
Маниатис
Яннис Маниатис
26
Масуаку
Артур Масуаку
29
Вурос
Праксителис Вурос
44
Жделар
Саша Жделар
17
Пулидо
Алан Пулидо
92
Себа
Себа