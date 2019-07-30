Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Гильерме 51
Герреро 70
Ржезник 73
Семеду 82
4:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Виктория
Пльзень
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
30 июля 2019, 21:30 МСК
30.07.2019, 21:30 МСК
вторник
Составы
Олимпиакос
мин
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
5
Бухалакис
Андреас Бухалакис
90
3
Семеду
Рубен Семеду
82'
82'
90
8
Гильерме
Гильерме
51'
51'
90
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
70'
70'
90
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
90
1
Са
Жозе Са
90
21
Цимикас
Константинос Цимикас
90
20
Мерья
Яссин Мерья
90
Запасные
35
Торосидис
Василис Торосидис
4
Камара
Мади Камара
11
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
97
Ранджелович
Лазар Ранджелович
Виктория
мин
3
Глоушек
Адам Глоушек
90
15
Крменчик
Михал Крменчик
90
14
Ржезник
Радим Ржезник
73'
73'
90
10
Копиц
Ян Копиц
90
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
22
Брабец
Якуб Брабец
90
16
Грушка
Алеш Грушка
90
44
Перница
Людек Перница
90
37
Михалик
Ондржей Михалик
90
Запасные
1
Козачик
Матуш Козачик
2
Гейда
Лукаш Гейда
8
Лимберски
Давид Лимберски
6
Прохазка
Роман Прохазка
19
Коваржик
Ян Коваржик
18
Хоры
Томаш Хоры