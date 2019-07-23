Матч завершен
Виктория
Пльзень
0:0
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
23 июля 2019, 20:00 МСК
23.07.2019, 20:00 МСК
вторник
Составы