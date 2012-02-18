Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Эссвайн 28
Пекхарт 85
2:1
Матч завершен
Кельн
Кельн
Новакович 66
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
18 февр. 2012, 17:30 МСК
18.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
82
0
Марох
Доминик Марох
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Балич
Ханно Балич
76
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
28'
28'
90
0
Хегелер
Йенс Хегелер
68
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
85'
85'
90
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Дидави
Даниэль Дидави
0
Франтц
Майк Франтц
0
Айглер
Кристиан Айглер
0
Буньяку
Альберт Буньяку
0
Вайссмайер
Юлиан Вайссмайер
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
МакКенна
Кевин МакКенна
90
0
Серену
Энрике Серену
37
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Пешко
Славомир Пешко
64
0
Ланиг
Мартин Ланиг
87
0
Яяло
Мато Яяло
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
0
Новакович
Миливойе Новакович
66'
66'
90
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
0
Андрезиньо
Андрезиньо
0
Роши
Одисе Роши
0
Шнеллхардт
Фабиан Шнеллхардт
0
Чон Тэ Се
Чон Тэ Се
0
Ишак
Микаэль Ишак