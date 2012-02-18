Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Косово
Канада
США
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Эссвайн 28
Пекхарт 85
2:1
Матч завершен
Кельн
Кельн
Новакович 66
Бундеслига, 22 тур
Бундеслига,
22 тур
Германия
18 февр. 2012, 17:30 МСК
18.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
82
0
Марох
Доминик Марох
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Балич
Ханно Балич
76
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
28'
28'
90
0
Хегелер
Йенс Хегелер
68
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
85'
85'
90
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Дидави
Даниэль Дидави
0
Франтц
Майк Франтц
0
Айглер
Кристиан Айглер
0
Буньяку
Альберт Буньяку
0
Вайссмайер
Юлиан Вайссмайер
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
МакКенна
Кевин МакКенна
90
0
Серену
Энрике Серену
37
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Пешко
Славомир Пешко
64
0
Ланиг
Мартин Ланиг
87
0
Яяло
Мато Яяло
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
0
Новакович
Миливойе Новакович
66'
66'
90
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
0
Андрезиньо
Андрезиньо
0
Роши
Одисе Роши
0
Шнеллхардт
Фабиан Шнеллхардт
0
Чон Тэ Се
Чон Тэ Се
0
Ишак
Микаэль Ишак