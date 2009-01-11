Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Нумансия
Сория
Баркеро 8
Аранда 80
2:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
11 янв. 2009, 19:00 МСК
11.01.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Борис
Серхио Борис
90
0
Ортега
Серхио Ортега
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Димас
Дельгадо Димас
90
0
Нагоре
Доминго Нагоре
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
8'
8'
86
0
Брит
Горка Брит
90
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
65
0
Гоириа
Асьер Гоириа
90
Запасные
0
Диего де Мигель
Диего де Мигель
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Паласиос
Сезар Паласиос
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
0
Керо
Хуан Баррасо Керо
0
Гуайре
Антонио Гуайре
0
Аранда
Карлос Аранда
80'
Хетафе
мин
0
Марио
Марио
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Контра
Космин Мариус Контра
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
75
0
Каскеро
Франциско Каскеро
90
0
Селестини
Фабио Селестини
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
6
0
Ману
Ману
56
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
90
Запасные
0
Якобо
Якобо
0
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
0
Каш
Ибрахим Каш
0
Котело
Марио Котело
0
Уче
Икечукву Уче
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
0
Геррон
Хоффре Геррон