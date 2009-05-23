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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Сольдадо 61
1:0
Матч завершен
Нумансия
Сория
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
23 мая 2009, 22:00 МСК
23.05.2009, 22:00 МСК
суббота
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Устари
Оскар Устари
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Марио
Марио
46
0
Рафа
Рафа
90
0
Контра
Космин Мариус Контра
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Селестини
Фабио Селестини
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
0
Ману
Ману
88
0
Уче
Икечукву Уче
75
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
61'
61'
90
Запасные
0
Якобо
Якобо
0
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
0
Каш
Ибрахим Каш
0
Котело
Марио Котело
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Кепа
Бланко Кепа
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Хайо
Эгоитц Хайо
90
0
Морено
Хуан Карлос Морено
90
0
Браво
Рауль Браво
90
0
Борис
Серхио Борис
90
0
Паласиос
Сезар Паласиос
68
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
74
0
Гоириа
Асьер Гоириа
59
0
Аранда
Карлос Аранда
90
Запасные
0
Келемен
Мариан Келемен
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Ортега
Серхио Ортега
0
Нагоре
Доминго Нагоре
0
Марио
Мартинес Марио
0
Керо
Хуан Баррасо Керо
0
Брит
Горка Брит