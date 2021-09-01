Норвегия - Нидерланды: 01 сентября 2021 смотреть онлайн

Норвегия
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Норвегия - Нидерланды: 01 сентября 2021 смотреть онлайн

Нидерланды
Отбор ЧМ. Европа, 4 тур

Отбор ЧМ. Европа,

4 тур
1 сент. 2021, 21:45 МСК
1.09.2021, 21:45 МСК
среда
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Предварительный состав

Норвегия
мин
1
Ярстейн
Руне Ярстейн
-
Свенссон
Йонас Свенссон
8
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
4
Страндберг
Стефан Страндберг
-
Сорлот
Александр Сорлот
11
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
9
Эдегор
Мартин Эдегор
17
Мелинг
Биргер Мелинг
23
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
-
Торстведт
Кристиан Торстведт
6
Лоде
Мариус Лоде
Запасные
22
Грютебуст
Стен Грютебуст
-
12
Хансен
Андре Хансен
-
17
Линнес
Мартин Линнес
-
16
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
3
Айер
Кристоффер Айер
-
10
Фоссум
Ивер Фоссум
-
20
Торсби
Мортен Торсби
-
18
Берг
Патрик Берг
-
20
Хеуге
Йенс Хеуге
-
7
Кинг
Джошуа Кинг
-
14
Нгуэн
Токмак Нгуэн
-
Нидерланды
мин
1
Силлессен
Яспер Силлессен
17
Блинд
Дейли Блинд
3
де Лигт
Матейс де Лигт
5
Вейндал
Овен Вейндал
2
Тете
Кенни Тете
15
де Рон
Мартен де Рон
8
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
11
Бергейс
Стивен Бергейс
21
де Йонг
Френки де Йонг
18
Мален
Дониелл Мален
10
Депай
Мемфис Депай
Запасные
23
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
-
13
Крул
Тим Крул
-
12
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
-
4
Велтман
Йоэл Велтман
-
22
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
-
6
Классен
Дэви Классен
-
20
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
14
Гравенберх
Райан Гравенберх
-
9
Бабел
Райан Бабел
-
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
7
Бергвейн
Стевен Бергвейн
-
16
Стенгс
Калвин Стенгс
-

Новости

🇳🇴 Норвегия выступает против ЧМ-2022 в Катаре из-за смертей рабочих на стройках. Клубы поддерживают бойкот, а сборная выходит с лозунгом о правах человека
#Норвегия
вчера, 02:42
Бельгия и Голландия близки к объединению, хотя еще нет четкого формата. Такие лиги уже были, но выжили не все
1
#Бельгия
17 марта, 19:10
1
Сборная Норвегии села на карантин из-за одного заболевшего. Не сыграет в Лиге наций по решению правительства
#Норвегия
15 ноября 2020, 17:23
«Если не футбол, я бы стал убийцей». Фелипе Мело как самый грязный игрок XXI века
1
#Фелипе Мело
24 октября 2020, 09:10
1
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4
#Нидерланды
05 октября 2020, 17:45
4
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24 марта, 22:34
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11 ноября 2020, 11:01
«Ростов» подписал защитника сборной Норвегии. Он пришел свободным агентом
17 октября 2020, 14:56
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59