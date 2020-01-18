Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Пукки 33
1:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
18 янв. 2020, 18:00 МСК
18.01.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
3
Бирам
Сэм Бирам
90
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
25
Дуда
Ондрей Дуда
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
90
22
Пукки
Теему Пукки
33'
33'
90
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
Запасные
21
Ферманн
Ральф Ферманн
5
Хэнли
Грант Хэнли
12
Льюис
Джамаль Льюис
19
Трибулл
Том Трибулл
7
Рупп
Лукас Рупп
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
20
Дрмич
Йосип Дрмич
Борнмут
мин
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
21
Рико
Диего Рико
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
25
Симпсон
Джек Симпсон
6
Сурман
Эндрю Сурман
16
Кук
Льюис Кук
9
Соланке
Доминик Соланке