Матч завершен
Борнмут
Борнмут
0:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
19 окт. 2019, 17:00 МСК
19.10.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
21
Рико
Диего Рико
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
16
Кук
Льюис Кук
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
9
Соланке
Доминик Соланке
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
26
Келли
Ллойд Келли
33
Мепхам
Крис Мепхам
6
Сурман
Эндрю Сурман
7
Кинг
Джошуа Кинг
14
Греневельд
Арно Греневельд
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
10
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
24
Амаду
Ибраим Амаду
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
Запасные
33
МакГоверн
Майкл МакГоверн
3
Бирам
Сэм Бирам
19
Трибулл
Том Трибулл
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
20
Дрмич
Йосип Дрмич
32
Србени
Деннис Србени