Нидерланды - Латвия: 27 марта 2021 смотреть онлайн

Нидерланды
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Нидерланды - Латвия: 27 марта 2021 смотреть онлайн

Латвия
Отбор ЧМ. Европа, 2 тур

Отбор ЧМ. Европа,

2 тур
27 марта 2021, 22:45 МСК
27.03.2021, 22:45 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Нидерланды
мин
1
Силлессен
Яспер Силлессен
17
Блинд
Дейли Блинд
3
де Лигт
Матейс де Лигт
5
Вейндал
Овен Вейндал
2
Тете
Кенни Тете
15
де Рон
Мартен де Рон
8
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
11
Бергейс
Стивен Бергейс
21
де Йонг
Френки де Йонг
18
Мален
Дониелл Мален
10
Депай
Мемфис Депай
Запасные
23
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
-
13
Крул
Тим Крул
-
12
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
-
4
Велтман
Йоэл Велтман
-
22
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
-
6
Классен
Дэви Классен
-
20
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
14
Гравенберх
Райан Гравенберх
-
9
Бабел
Райан Бабел
-
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
7
Бергвейн
Стевен Бергвейн
-
16
Стенгс
Калвин Стенгс
-
Латвия
мин
23
Штейнборс
Павел Штейнборс
18
Савалниекс
Робертс Савалниекс
7
Камеш
Владимирс Камеш
17
Зюзинс
Артурс Зюзинс
-
Икаунекс
Янис Икаунекс
3
Осс
Марцис Осс
20
Ульдрикис
Робертс Ульдрикис
14
Цыганик
Андрей Цыганик
-
Черномордис
Антонис Черномордис
8
Юрковскис
Райвис Юрковскис
-
Карклинс
Крисс Карклинс
-
Тоберс
Кристерс Тоберс
Запасные
23
Звиедрис
Крисъянис Звиедрис
-
12
Озолс
Роберт Озолс
-
2
Максименко
Виталий Максименко
-
8
Соловьев
Александр Соловьев
-
16
Тарасов
Игорь Тарасов
-
9
Икаунекс
Давис Икаунекс
-
7
Эмсис
Эдуардс Эмсис
-
11
Федоровс
Владиславс Федоровс
-
16
Яунземс
Алвис Яунземс
-
6
Савельевс
Алексейс Савельевс
-
20
Кроллис
Раймондс Кроллис
-

Прошлые матчи

12.06.2015 12 июня 2015 пт 21:45
Латвия
0 : 2
Нидерланды
12.06.2015 12 июня 2015 пт 21:45
Латвия
0
Нидерланды
2
16.11.2014 16 нояб. 2014 вс 20:00
Нидерланды
6 : 0
Латвия
16.11.2014 16 нояб. 2014 вс 20:00
Нидерланды
6
Латвия
0

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