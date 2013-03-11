Нефтехимик - Ротор: 11 марта 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
0:2

Нефтехимик - Ротор: 11 марта 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
11 марта 2013, 13:00 МСК
11.03.2013, 13:00 МСК
понедельник
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Нефтехимик
мин
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
29
Roman Denisov
Roman Denisov
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
14
Кленкин
Данил Кленкин
13
Хубаев
Давид Хубаев
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
4
Семенов
Андрей Семенов
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
95
Петров
Илья Петров
-
11
Давлатов
Бобир Давлатов
-
97
Котик
Артем Котик
-
37
Юшин
Александр Юшин
-
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

09.03.2020 09 марта 2020 пн 15:00
Ротор
1 : 1
Нефтехимик
09.03.2020 09 марта 2020 пн 15:00
Ротор
1
Нефтехимик
1
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 2
Ротор
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 18:00
Нефтехимик
1
Ротор
2
17.03.2014 17 марта 2014 пн 13:00
Нефтехимик
2 : 1
Ротор
17.03.2014 17 марта 2014 пн 13:00
Нефтехимик
2
Ротор
1
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
Ротор
0 : 0
Нефтехимик
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
Ротор
0
Нефтехимик
0
11.03.2013 11 марта 2013 пн 13:00
Нефтехимик
0 : 2
Ротор
11.03.2013 11 марта 2013 пн 13:00
Нефтехимик
0
Ротор
2
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 17:30
Ротор
2 : 1
Нефтехимик
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 17:30
Ротор
2
Нефтехимик
1

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