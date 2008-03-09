Матч завершен
Мурсия
Мурсия
0:3
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 27 тур

Примера,

27 тур

Испания
9 марта 2008, 19:00 МСК
9.03.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы