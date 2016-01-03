Монако - Сен-Жан Болье: 03 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Монако
Монако
10:2

Монако - Сен-Жан Болье: 03 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Сен-Жан Болье
Сен-Жан-Кап-Ферра
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
3 янв. 2016, 20:00 МСК
3.01.2016, 20:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Монако
мин
-
Йоветич
Стеван Йоветич
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Энрике
Каю Энрике
29
Дисаси
Аксель Дисаси
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
8
Чуамени
Орельен Чуамени
36
Фофана
Юссуф Фофана
17
Головин
Александр Головин
37
Диоп
Софьян Диоп
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
30
Манноне
Вито Манноне
-
26
Агилар
Рубен Агилар
-
34
Матсима
Крислен Матсима
-
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
27
Дьятта
Крепин Дьятта
-
36
Матацо
Элиот Матацо
-
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
38
Мийо
Энцо Мийо
-

События

Матч окончен 10:2

Прошлые матчи

03.01.2016 03 янв. 2016 вс 20:00
Монако
10 : 2
Сен-Жан Болье
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 20:00
Монако
10
Сен-Жан Болье
2

Новости

Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
1
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
1
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
1
#Александр Головин
07 января, 16:16
1
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
# Новости матча
«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00
Головин обошел Неймара по очкам в сезоне Лиги 1, пропустив при этом больше из-за травм
01 марта, 17:09
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
Головин пропустил матч с «Лорьяном» из-за травмы. В прошлом туре он оформил хет-трик
14 февраля, 15:49
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09
Головин сделал первый хет-трик в карьере
07 февраля, 18:40