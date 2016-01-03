Сен-Жан Болье

Сен-Жан-Кап-Ферра
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Страна
Франция
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Результаты
Результаты
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 20:00
Монако
10 : 2
Сен-Жан Болье
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 20:00
1/32 финала
Монако
10
Сен-Жан Болье
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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