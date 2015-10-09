Молдавия - Россия: 09 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Молдавия
1:2

Молдавия - Россия: 09 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Россия
Чемпионат Европы, 9 тур

Чемпионат Европы,

9 тур
9 окт. 2015, 21:45 МСК
9.10.2015, 21:45 МСК
пятница
Михаил Кукулакис
Михаил Кукулакис
Главный Судья
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Предварительный состав

Молдавия
мин
7
Ионицэ
Артур Ионицэ
12
Намашко
Станислав Намашко
2
Армаш
Игорь Армаш
9
Чеботару
Евгений Чеботару
15
Жардан
Ион Жардан
9
Спэтару
Дану Спэтару
15
Платика
Сергей Платика
-
Рябчук
Олег Рябчук
-
Николэеску
Йон Николэеску
Запасные
12
Каланча
Николай Каланча
-
23
Кошелев
Алексей Кошелев
-
16
Болохан
Вадим Болохан
-
14
Богдан
Константин Богдан
-
17
Думбравану
Даниэль Думбравану
-
21
Раца
Вадим Раца
-
7
Тарас
Дан Тарас
-
8
Белоусов
Александр Белоусов
-
11
Дрош
Кристиан Дрош
-
9
Дамашкан
Виталий Дамашкан
-
13
Каймаков
Михаил Каймаков
-
17
Бойчук
Александру Бойчук
-
Россия
мин
1
Гилерме
Гилерме
18
Жирков
Юрий Жирков
14
Джикия
Георгий Джикия
4
Дивеев
Игорь Дивеев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
7
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
23
Кузяев
Далер Кузяев
16
Миранчук
Антон Миранчук
10
Заболотный
Антон Заболотный
22
Миранчук
Алексей Миранчук
Запасные
16
Джанаев
Сослан Джанаев
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
19
Ионов
Алексей Ионов
-
6
Черышев
Денис Черышев
-
15
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
17
Фомин
Даниил Фомин
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
25
Кучаев
Константин Кучаев
-
24
Обляков
Иван Обляков
-
9
Соболев
Александр Соболев
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

12.11.2020 12 нояб. 2020 чт 20:00
Молдавия
0 : 0
Россия
12.11.2020 12 нояб. 2020 чт 20:00
Молдавия
0
Россия
0
09.10.2015 09 окт. 2015 пт 21:45
Молдавия
1 : 2
Россия
09.10.2015 09 окт. 2015 пт 21:45
Молдавия
1
Россия
2
12.10.2014 12 окт. 2014 вс 19:00
Россия
1 : 1
Молдавия
12.10.2014 12 окт. 2014 вс 19:00
Россия
1
Молдавия
1

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