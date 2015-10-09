Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Головин
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Александр Соболев
Эрлинг Браут Холанд
Неймар Да Силва
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
США
Косово
Англия
Испания
Франция
Новая Зеландия
Спартак
Ливерпуль
ЦСКА
Зенит
Локомотив
Манчестер Сити
Бавария
Краснодар
Барселона
Ювентус
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Чемпионат Европы
Молдавия VS Россия
Поделиться:
Молдавия - Россия: 09 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Молдавия
1:2
Молдавия - Россия: 09 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Россия
Чемпионат Европы, 9 тур
Чемпионат Европы,
9 тур
9 окт. 2015, 21:45 МСК
9.10.2015, 21:45 МСК
пятница
Михаил Кукулакис
Михаил Кукулакис
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Молдавия
мин
7
Ионицэ
Артур Ионицэ
12
Намашко
Станислав Намашко
2
Армаш
Игорь Армаш
9
Чеботару
Евгений Чеботару
15
Жардан
Ион Жардан
9
Спэтару
Дану Спэтару
15
Платика
Сергей Платика
-
Рябчук
Олег Рябчук
-
Николэеску
Йон Николэеску
Запасные
12
Каланча
Николай Каланча
-
23
Кошелев
Алексей Кошелев
-
16
Болохан
Вадим Болохан
-
14
Богдан
Константин Богдан
-
17
Думбравану
Даниэль Думбравану
-
21
Раца
Вадим Раца
-
7
Тарас
Дан Тарас
-
8
Белоусов
Александр Белоусов
-
11
Дрош
Кристиан Дрош
-
9
Дамашкан
Виталий Дамашкан
-
13
Каймаков
Михаил Каймаков
-
17
Бойчук
Александру Бойчук
-
Россия
мин
1
Гилерме
Гилерме
18
Жирков
Юрий Жирков
14
Джикия
Георгий Джикия
4
Дивеев
Игорь Дивеев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
7
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
23
Кузяев
Далер Кузяев
16
Миранчук
Антон Миранчук
10
Заболотный
Антон Заболотный
22
Миранчук
Алексей Миранчук
Запасные
16
Джанаев
Сослан Джанаев
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
19
Ионов
Алексей Ионов
-
6
Черышев
Денис Черышев
-
15
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
17
Фомин
Даниил Фомин
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
25
Кучаев
Константин Кучаев
-
24
Обляков
Иван Обляков
-
9
Соболев
Александр Соболев
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
12.11.2020
12 нояб. 2020
чт
20:00
Молдавия
0 : 0
Россия
12.11.2020
12 нояб. 2020
чт
20:00
Молдавия
0
Россия
0
09.10.2015
09 окт. 2015
пт
21:45
Молдавия
1 : 2
Россия
09.10.2015
09 окт. 2015
пт
21:45
Молдавия
1
Россия
2
12.10.2014
12 окт. 2014
вс
19:00
Россия
1 : 1
Молдавия
12.10.2014
12 окт. 2014
вс
19:00
Россия
1
Молдавия
1
Новости
Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
#Александр Соболев
21 час назад
Половину из 27 голов за сборную Дзюба забил аутсайдерам. Но лучший бомбардир Кержаков – тоже
#Артем Дзюба
22 часа назад
В РПЛ нулевых тоже были матчи всех звезд. За легионеров выходили русские, судил ненавидимый англичанин, а кубок потерялся на стадионе
#РПЛ
вчера, 11:55
Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты 🇲🇹
#Мальта
23 марта, 21:00
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
#
Новости матча
Россия обыграла Мальту в первом матче отбора ЧМ-2022. У Дзюбы гол и ассист
22 часа назад
Дзюба вышел на второе место среди лучших бомбардиров сборной России за всю историю
вчера, 23:16
Фомин выйдет в стартовом составе России на матче с Мальтой
вчера, 21:41
Как играли раньше Россия и Мальта
23 марта, 16:26
Прогноз на матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:24
Во сколько начнется матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:22
Где смотреть матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:19
Сборная России показала форму, в которой сыграет на Евро. Презентация прошла в тиктоке
22 марта, 22:38