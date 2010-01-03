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Кубок Англии
Манчестер Юнайтед VS Лидс
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Манчестер Юнайтед - Лидс: 03 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1
Манчестер Юнайтед - Лидс: 03 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Лидс
Лидс
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
3 янв. 2010, 16:00 МСК
3.01.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Лидс
мин
2
Эйлинг
Люк Эйлинг
28
Берарди
Гаэтано Берарди
3
Дуглас
Барри Дуглас
10
Алиоски
Эзган Алиоски
43
Клих
Матеуш Клих
23
Филлипс
Калвин Филлипс
22
Харрисон
Джек Харрисон
9
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
-
6
Купер
Лиам Купер
-
15
Даллас
Стюарт Даллас
-
48
Стивенс
Джордан Стивенс
-
17
Кошта
Элдер Кошта
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:30
Манчестер Юнайтед
6 : 2
Лидс
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:30
Манчестер Юнайтед
6
Лидс
2
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
16:00
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Лидс
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
16:00
Манчестер Юнайтед
0
Лидс
1
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