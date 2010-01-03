Манчестер Юнайтед - Лидс: 03 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1

Манчестер Юнайтед - Лидс: 03 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Лидс
Лидс
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
3 янв. 2010, 16:00 МСК
3.01.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Лидс
мин
2
Эйлинг
Люк Эйлинг
28
Берарди
Гаэтано Берарди
3
Дуглас
Барри Дуглас
10
Алиоски
Эзган Алиоски
43
Клих
Матеуш Клих
23
Филлипс
Калвин Филлипс
22
Харрисон
Джек Харрисон
9
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
-
6
Купер
Лиам Купер
-
15
Даллас
Стюарт Даллас
-
48
Стивенс
Джордан Стивенс
-
17
Кошта
Элдер Кошта
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

20.12.2020 20 дек. 2020 вс 19:30
Манчестер Юнайтед
6 : 2
Лидс
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 19:30
Манчестер Юнайтед
6
Лидс
2
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 16:00
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Лидс
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 16:00
Манчестер Юнайтед
0
Лидс
1

Новости

Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
#Келечи Ихеаначо
21 марта, 22:24
«МЮ» поменял титульного спонсора. Старый разочаровался и ушел. Зато новый – сменил цвета ради клуба
#Манчестер Юнайтед
20 марта, 13:09
Темный эпизод из жизни молодого форварда «МЮ». Попадался на незаконной иммиграции с использованием лже-родителей
1
#Амад Диалло
12 марта, 00:31
1
Промах, от которого вам станет больно. Капитан «МЮ» бьет в упор перед воротами – штанга
1
#Харри Магуайр
11 марта, 22:12
1
Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?
#Криштиану Роналду
18 февраля, 02:18
# Новости матча
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Рома» и другие пары четвертьфинала Лиги Европы
19 марта, 15:10
«МЮ» минимально победил «Милан» в гостях и вышел в 1/4 ЛЕ
19 марта, 00:53
Прогноз на матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед», 18 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги Европы
18 марта, 10:30
Где смотреть матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед», 18 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги Европы
18 марта, 10:14
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
Диалло забил за «МЮ» первым же ударом за клуб. Он провел три матча, а перешел в январе
11 марта, 23:00
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом», забил 18-летний Диалло
11 марта, 22:47
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Милан»
11 марта, 17:21