Матч завершен
Мальме
Мальме
Розенберг 31
Розенберг 33
Ракип 44
Брорссон 46
Розенберг 48
Ракип 74
7:0
прошлый матч 4 : 0
Матч завершен
Баллимена Юнайтед
Баллимена
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 20:00 МСК
11.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Мальме
мин
9
Розенберг
Маркус Розенберг
33'
48'
31'
33', 48', 31'
90
24
Нильсен
Лассе Нильсен
90
4
Сафари
Беранг Сафари
90
27
Далин
Йохан Далин
90
32
Бергет
Жо Инге Бергет
90
19
Ракип
Эрдаль Ракип
44'
74'
44', 74'
90
5
Риекс
Сёрен Риекс
90
6
Левицки
Оскар Левицки
90
31
Брорссон
Франц Брорссон
46'
46'
90
7
Бачиру
Фуад Бачиру
90
Запасные
2
Ларссон
Эрик Ларссон
14
Кристиансен
Андерс Кристиансен
8
Траустасон
Арнор Ингви Траустасон
20
Бонке
Инносент Бонке
23
Антонссон
Маркус Антонссон