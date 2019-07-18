Баллимена Юнайтед

Баллимена
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Северная Ирландия
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Результаты
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:45
Баллимена Юнайтед
0 : 4
Мальме
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:45
1 раунд
Баллимена Юнайтед
0
Мальме
4
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
Мальме
7 : 0
Баллимена Юнайтед
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
1 раунд
Мальме
7
Баллимена Юнайтед
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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