Матч завершен
Баллимена Юнайтед
Баллимена
0:4
прошлый матч 0 : 7
Матч завершен
Мальме
Мальме
Сафари 27
Ракип 68
Гэлл 79
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 21:45 МСК
18.07.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Мальме
мин
24
Нильсен
Лассе Нильсен
90
4
Сафари
Беранг Сафари
27'
27'
90
32
Бергет
Жо Инге Бергет
90
19
Ракип
Эрдаль Ракип
68'
68'
90
6
Левицки
Оскар Левицки
90
31
Брорссон
Франц Брорссон
90
18
Гэлл
Ромен Гэлл
79'
79'
90
23
Антонссон
Маркус Антонссон
90
20
Бонке
Инносент Бонке
90
Запасные
27
Далин
Йохан Далин
17
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
14
Кристиансен
Андерс Кристиансен
5
Риекс
Сёрен Риекс
7
Бачиру
Фуад Бачиру