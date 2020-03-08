Матч завершен
Майнц
Майнц
1:1
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
8 марта 2020, 20:00 МСК
8.03.2020, 20:00 МСК
воскресенье
Составы