Матч завершен
Майнц
Майнц
Новески 85
1:0
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Бундеслига, 7 тур

Бундеслига,

7 тур

Германия
6 окт. 2012, 16:30 МСК
6.10.2012, 16:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
85'
85'
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
40
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
90
0
Полански
Юджен Полански
46
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
72
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Малли
Юнус Малли
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Рукавица
Никита Рукавица
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
64
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
90
0
Илсе
Кен Илсе
72
0
Шахин
Дани Шахин
80
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Левелс
Тобиас Левелс
90
0
Финк
Оливер Финк
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Ча Ду Ри
Ча Ду Ри
0
Хуанан
Хуанан
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Воронин
Андрей Воронин
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
0
Вегкамп
Геррит Вегкамп