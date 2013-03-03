Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Свенссон 6
1:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Класнич 41
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
3 марта 2013, 19:30 МСК
3.03.2013, 19:30 МСК
воскресенье
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Шахин
Дани Шахин
60
0
Латка
Мартин Латка
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Балогун
Леон Балогун
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Теше
Роберт Теше
60
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Пападопулос
Никос Пападопулос
0
Левелс
Тобиас Левелс
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
0
Финк
Оливер Финк
0
Болли
Матис Болли
0
Омае
Генки Омае
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
38
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
6'
6'
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
90
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Малли
Юнус Малли
90
0
Паркер
Шоун Паркер
80
0
Класнич
Иван Класнич
41'
41'
46
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Белл
Штефан Белл
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Мюллер
Николай Мюллер
0
Эде
Чинеду Эде
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
0
Салаи
Адам Салаи