Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Хеннингс 82
Хеннингс 82
1:0
Матч завершен
Майнц
Майнц
Бундеслига, 8 тур

Бундеслига,

8 тур

Германия
19 окт. 2019, 16:30 МСК
19.10.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Фортуна
мин
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
39
Циммер
Жан Циммер
90
4
Нуху
Касим Нуху
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
90
37
Текпетей
Бернард Текпетей
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
82'
82'
82', 82'
90
11
Караман
Кенан Караман
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
32
Бормут
Робин Бормут
26
Контенто
Диего Контенто
18
Пледль
Томас Пледль
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
31
Соботтка
Марсель Соботтка
15
Томми
Эрик Томми
27
Ампома
Нана Ампома
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
Майнц
мин
27
Центнер
Робин Центнер
90
18
Бросински
Даниель Бросински
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
90
14
Кунде
Пьер Кунде
90
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
21
Онисиво
Карим Онисиво
90
22
Авонийи
Тайво Авонийи
90
Запасные
42
Хак
Александер Хак
6
Латца
Данни Латца
7
Квайсон
Робин Квайсон
10
Максим
Александру Максим
34
Баку
Боте Баку
35
Баррейро
Леандро Баррейро
28
Салаи
Адам Салаи
29
Буркардт
Жонатан Буркардт