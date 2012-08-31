Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Канада
США
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Майнц
Майнц
0:1
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Клаус 67
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
31 авг. 2012, 21:30 МСК
31.08.2012, 21:30 МСК
пятница
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
79
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
79
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Салаи
Адам Салаи
85
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Поспех
Зденек Поспех
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Свенссон
Бо Свенссон
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Полански
Юджен Полански
0
Малли
Юнус Малли
Гройтер Фюрт
мин
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Кляйне
Томас Кляйне
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
66
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
65
0
Пекович
Милорад Пекович
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Клаус
Феликс Клаус
67'
67'
90
0
Фалл
Байе Джиби Фалл
90
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
0
Собич
Лассе Собич
0
Пецос
Танос Пецос
0
Миккельсен
Тобиас Миккельсен
0
Тирала
Себастьян Тирала
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
0
Аземи
Илир Аземи