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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
0:3
Матч завершен
Майнц
Майнц
Салаи 53
Малли 65
Салаи 84
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
26 янв. 2013, 17:30 МСК
26.01.2013, 17:30 МСК
суббота
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Гройтер Фюрт
мин
0
Хесль
Вольфганг Хесль
90
0
Кляйне
Томас Кляйне
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Зиллнер
Роберт Зиллнер
90
0
Нете
Кристофер Нете
46
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
0
Баба
Абдул Рахман Баба
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
90
0
Пекович
Милорад Пекович
90
0
Штибер
Золтан Штибер
69
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Собич
Лассе Собич
0
Пецос
Танос Пецос
0
Клаус
Феликс Клаус
0
Пак
Юн-Бин Пак
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
0
Джурдич
Никола Джурдич
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
67
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
46
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Малли
Юнус Малли
65'
65'
85
0
Салаи
Адам Салаи
53'
84'
53', 84'
90
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Белл
Штефан Белл
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Эде
Чинеду Эде
0
Класнич
Иван Класнич