Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Кения
Ирландия
США
Белоруссия
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Рочина 20
Марти 28
2:0
Матч завершен
Леганес
Леганес
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
8 февр. 2020, 15:00 МСК
8.02.2020, 15:00 МСК
суббота
Составы
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
14
Рубен Везо
Рубен Везо
90
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
16
Рочина
Рубен Рочина
20'
20'
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
9
Марти
Рохер Марти
28'
28'
90
10
Барди
Энис Барди
90
21
Майорал
Борха Майорал
90
Запасные
6
Дуарте
Оскар Дуарте
23
Коке
Коке
18
Гонсалес
Бруно Гонсалес
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
7
Леон
Серхио Леон
Леганес
мин
13
Сориано
Хуан Сориано
90
16
Росалес
Роберто Росалес
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
8
Ресио
Ресио
90
6
Меса
Роке Меса
90
24
Родригес
Кевин Родригес
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
90
Запасные
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
21
Перес
Рубен Перес
20
Ассале
Рожер Ассале
17
Эрасо
Хави Эрасо
23
Амаду
Ибраим Амаду
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль