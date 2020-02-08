Матч завершен
Леванте
Валенсия
Рочина 20
Марти 28
2:0
Матч завершен
Леганес
Леганес
Примера, 23 тур

Примера,

23 тур

Испания
8 февр. 2020, 15:00 МСК
8.02.2020, 15:00 МСК
суббота
Составы
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
14
Рубен Везо
Рубен Везо
90
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
16
Рочина
Рубен Рочина
20'
20'
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
9
Марти
Рохер Марти
28'
28'
90
10
Барди
Энис Барди
90
21
Майорал
Борха Майорал
90
Запасные
6
Дуарте
Оскар Дуарте
23
Коке
Коке
18
Гонсалес
Бруно Гонсалес
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
7
Леон
Серхио Леон
Леганес
мин
13
Сориано
Хуан Сориано
90
16
Росалес
Роберто Росалес
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
8
Ресио
Ресио
90
6
Меса
Роке Меса
90
24
Родригес
Кевин Родригес
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
90
Запасные
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
21
Перес
Рубен Перес
20
Ассале
Рожер Ассале
17
Эрасо
Хави Эрасо
23
Амаду
Ибраим Амаду
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль