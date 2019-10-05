Матч завершен
Леганес
Леганес
Брайтвайт 76
1:2
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Марти 45
Кампанья 49
Примера, 8 тур

Примера,

8 тур

Испания
5 окт. 2019, 14:00 МСК
5.10.2019, 14:00 МСК
суббота
Составы
Леганес
мин
13
Сориано
Хуан Сориано
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
12
Авазим
Чибози Авазим
90
8
Ресио
Ресио
90
6
Меса
Роке Меса
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
18
Каррийо
Гидо Каррийо
90
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
90
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
90
Запасные
2
Наварро
Марк Наварро
17
Эрасо
Хави Эрасо
14
Ривера
Кристиан Ривера
24
Родригес
Кевин Родригес
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
76'
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
90
19
Клер
Карлос Клер
90
5
Радойя
Неманья Радойя
90
14
Рубен Везо
Рубен Везо
90
18
Кабако
Эрик Кабако
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
49'
49'
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
9
Марти
Рохер Марти
45'
45'
90
7
Леон
Серхио Леон
90
Запасные
1
Ойер
Ойер
6
Дуарте
Оскар Дуарте
23
Коке
Коке
3
Гарсия
Антонио Гарсия
16
Рочина
Рубен Рочина
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
21
Майорал
Борха Майорал