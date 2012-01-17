Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
4:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
17 янв. 2012, 22:30 МСК
17.01.2012, 22:30 МСК
вторник
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