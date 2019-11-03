Матч завершен
Леганес
Леганес
Эн-Несири 6
1:2
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Шарлес 17
Кике 84
Примера, 12 тур

Примера,

12 тур

Испания
3 нояб. 2019, 20:30 МСК
3.11.2019, 20:30 МСК
воскресенье
Составы
Леганес
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
16
Росалес
Роберто Росалес
90
8
Ресио
Ресио
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
18
Каррийо
Гидо Каррийо
90
6
Меса
Роке Меса
90
14
Ривера
Кристиан Ривера
90
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
6'
6'
90
Запасные
13
Сориано
Хуан Сориано
12
Авазим
Чибози Авазим
17
Эрасо
Хави Эрасо
27
Родригес
Оскар Родригес
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
Эйбар
мин
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
19
Шарлес
Шарлес
17'
17'
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
16
де Бласис
Пабло де Бласис
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
3
Бигас
Педро Бигас
21
Леон
Педро Леон
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
9
Энрих
Серхио Энрих
7
Кике
Кике
84'