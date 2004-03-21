Кубань (ЛФЛ) - Рубин: 21 марта 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
1:0

Кубань (ЛФЛ) - Рубин: 21 марта 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
21 марта 2004, -:- МСК
21.03.2004, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Хохлов
Александр Хохлов
0
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
0
Байрыев
Азат Байрыев
0
Хагуш
Анри Хагуш
0
Драман
Хамину Драман
0
Тлисов
Артур Тлисов
0
Сквернюк
Алексей Сквернюк
0
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
0
Бабангида
Харуна Бабангида
0
Траоре
Драман Траоре
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
23
Коновалов
Иван Коновалов
94
Данченко
Олег Данченко
12
Зуев
Александр Зуев
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
5
Уремович
Филип Уремович
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
2
Старфельт
Карл Старфельт
59
Макаров
Никита Макаров
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
Запасные
14
Гранат
Владимир Гранат
-
69
Степанов
Данил Степанов
-
14
Сантос
Пабло Сантос
-
18
Могилевец
Павел Могилевец
-
28
Йевтич
Дарко Йевтич
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

05.03.2016 05 марта 2016 сб 17:00
Рубин
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
05.03.2016 05 марта 2016 сб 17:00
Рубин
1
Кубань (ЛФЛ)
0
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 21:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Рубин
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 21:30
Кубань (ЛФЛ)
0
Рубин
1
08.05.2015 08 мая 2015 пт 19:00
Рубин
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
08.05.2015 08 мая 2015 пт 19:00
Рубин
1
Кубань (ЛФЛ)
0
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Рубин
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Рубин
1
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 15:00
Рубин
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 15:00
Рубин
0
Кубань (ЛФЛ)
2
14.07.2013 14 июля 2013 вс 20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Рубин
14.07.2013 14 июля 2013 вс 20:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Рубин
1
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 17:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Рубин
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 17:30
Кубань (ЛФЛ)
0
Рубин
0
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 18:00
Рубин
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 18:00
Рубин
1
Кубань (ЛФЛ)
0
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 17:00
Рубин
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 17:00
Рубин
1
Кубань (ЛФЛ)
1
18.03.2012 18 марта 2012 вс 13:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Рубин
18.03.2012 18 марта 2012 вс 13:15
Кубань (ЛФЛ)
1
Рубин
0
26.06.2011 26 июня 2011 вс 17:45
Рубин
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
26.06.2011 26 июня 2011 вс 17:45
Рубин
0
Кубань (ЛФЛ)
2
13.03.2011 13 марта 2011 вс 14:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
Рубин
13.03.2011 13 марта 2011 вс 14:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Рубин
2
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
Рубин
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Рубин
3
14.03.2009 14 марта 2009 сб 19:00
Рубин
3 : 0
Кубань (ЛФЛ)
14.03.2009 14 марта 2009 сб 19:00
Рубин
3
Кубань (ЛФЛ)
0
27.10.2007 27 окт. 2007 сб 17:30
Рубин
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
27.10.2007 27 окт. 2007 сб 17:30
Рубин
2
Кубань (ЛФЛ)
2
23.06.2007 23 июня 2007 сб 20:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Рубин
23.06.2007 23 июня 2007 сб 20:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Рубин
1
29.10.2004 29 окт. 2004 пт 23:00
Рубин
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
29.10.2004 29 окт. 2004 пт 23:00
Рубин
2
Кубань (ЛФЛ)
0
21.03.2004 21 марта 2004 вс -:-
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Рубин
21.03.2004 21 марта 2004 вс -:-
Кубань (ЛФЛ)
1
Рубин
0

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