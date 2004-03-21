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Кубань (ЛФЛ) VS Рубин
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Кубань (ЛФЛ) - Рубин: 21 марта 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
1:0
Кубань (ЛФЛ) - Рубин: 21 марта 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
21 марта 2004, -:- МСК
21.03.2004, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Хохлов
Александр Хохлов
0
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
0
Байрыев
Азат Байрыев
0
Хагуш
Анри Хагуш
0
Драман
Хамину Драман
0
Тлисов
Артур Тлисов
0
Сквернюк
Алексей Сквернюк
0
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
0
Бабангида
Харуна Бабангида
0
Траоре
Драман Траоре
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
23
Коновалов
Иван Коновалов
94
Данченко
Олег Данченко
12
Зуев
Александр Зуев
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
5
Уремович
Филип Уремович
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
2
Старфельт
Карл Старфельт
59
Макаров
Никита Макаров
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
Запасные
14
Гранат
Владимир Гранат
-
69
Степанов
Данил Степанов
-
14
Сантос
Пабло Сантос
-
18
Могилевец
Павел Могилевец
-
28
Йевтич
Дарко Йевтич
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
05.03.2016
05 марта 2016
сб
17:00
Рубин
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
05.03.2016
05 марта 2016
сб
17:00
Рубин
1
Кубань (ЛФЛ)
0
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
21:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Рубин
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
21:30
Кубань (ЛФЛ)
0
Рубин
1
08.05.2015
08 мая 2015
пт
19:00
Рубин
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
08.05.2015
08 мая 2015
пт
19:00
Рубин
1
Кубань (ЛФЛ)
0
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Рубин
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Рубин
1
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
15:00
Рубин
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
15:00
Рубин
0
Кубань (ЛФЛ)
2
14.07.2013
14 июля 2013
вс
20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Рубин
14.07.2013
14 июля 2013
вс
20:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Рубин
1
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
17:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Рубин
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
17:30
Кубань (ЛФЛ)
0
Рубин
0
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
18:00
Рубин
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
18:00
Рубин
1
Кубань (ЛФЛ)
0
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
Рубин
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
Рубин
1
Кубань (ЛФЛ)
1
18.03.2012
18 марта 2012
вс
13:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Рубин
18.03.2012
18 марта 2012
вс
13:15
Кубань (ЛФЛ)
1
Рубин
0
26.06.2011
26 июня 2011
вс
17:45
Рубин
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
26.06.2011
26 июня 2011
вс
17:45
Рубин
0
Кубань (ЛФЛ)
2
13.03.2011
13 марта 2011
вс
14:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
Рубин
13.03.2011
13 марта 2011
вс
14:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Рубин
2
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
Рубин
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Рубин
3
14.03.2009
14 марта 2009
сб
19:00
Рубин
3 : 0
Кубань (ЛФЛ)
14.03.2009
14 марта 2009
сб
19:00
Рубин
3
Кубань (ЛФЛ)
0
27.10.2007
27 окт. 2007
сб
17:30
Рубин
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
27.10.2007
27 окт. 2007
сб
17:30
Рубин
2
Кубань (ЛФЛ)
2
23.06.2007
23 июня 2007
сб
20:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Рубин
23.06.2007
23 июня 2007
сб
20:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Рубин
1
29.10.2004
29 окт. 2004
пт
23:00
Рубин
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
29.10.2004
29 окт. 2004
пт
23:00
Рубин
2
Кубань (ЛФЛ)
0
21.03.2004
21 марта 2004
вс
-:-
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Рубин
21.03.2004
21 марта 2004
вс
-:-
Кубань (ЛФЛ)
1
Рубин
0
Новости
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
Вау, какую красоту забивает Макаров из «Рубина» в этом году 🎯
#Денис Макаров
14 марта, 16:25
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
«Зенит» и «Рубин» зажгли и в соцсетях: забытая дома форма, ролик со Слуцким под сериал, онлайн фразами Розанова
1
#РПЛ
08 марта, 21:01
1
Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
#РПЛ
08 марта, 19:21
#
Новости матча
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Рубин» после зимней паузы трижды победил в РПЛ. Его беспроигрышная серия в Премьер-лиге достигла пяти встреч
14 марта, 16:04
Комиссия РФС назвала ошибкой удаление игрока «Рубина» в матче со «Спартаком». Но дисквалификацию ему не отменили
08 марта, 16:58
«Спартак» проиграл четыре матча подряд. Это первое поражение от «Рубина» за шесть лет
28 февраля, 16:33
Промес сыграет против «Рубина» в старте. Это его первый матч за «Спартак» после возвращения
28 февраля, 13:30
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Леон Мусаев перешел в «Рубин». Контракт – на пять лет
29 января, 17:25
РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров
30 декабря 2020, 20:05