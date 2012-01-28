Матч завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Мата 62
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
28 янв. 2012, 15:00 МСК
28.01.2012, 15:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Куинз Парк Рейнджерс
мин
0
Кенни
Пэдди Кенни
90
0
Хилл
Клинт Хилл
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Холл
Фитц Холл
90
0
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Бартон
Джоуи Бартон
90
0
Макки
Джейми Макки
90
0
Смит
Томми Смит
90
0
Бузаки
Акош Бузаки
80
0
Хельгусон
Хейдар Хельгусон
46
Запасные
0
Черны
Радек Черны
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Орр
Брэдли Орр
0
Эфрейм
Хоган Эфрейм
0
Дерри
Шон Дерри
0
Македа
Федерико Македа
0
Халси
Роб Халси
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Луис
Давид Луис
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Рамирес
Рамирес
79
0
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
90
0
Мата
Хуан Мата
62'
62'
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
90
0
Старридж
Даниэль Старридж
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Кэхилл
Гари Кэхилл
0
Босингва
Жозе Босингва
0
Бертранд
Райан Бертранд
0
Эссьен
Майкл Эссьен
0
Ромеу
Ориоль Ромеу
0
Лукаку
Ромелу Лукаку