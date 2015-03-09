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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Андоне 77
1:2
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Вико 87
Родригес 90
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
9 марта 2015, 22:45 МСК
9.03.2015, 22:45 МСК
понедельник
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Кордоба
мин
13
Саизар
Микель Саизар
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
12
Лопес
Иньиго Лопес
90
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
90
5
Экенг Экенг
Патрик Клод Экенг Экенг
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
82
35
Вико
Феде Вико
87'
87'
90
10
Картабия
Федерико Картабия
58
20
Сукулини
Бруно Сукулини
90
32
Бебе
Бебе
76
14
Гилас
Набиль Гилас
90
Запасные
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
26
Эдимар
Эдимар
23
Гомес
Абель Гомес
7
Росси
Фаусто Росси
16
Фидель
Фидель
6
Лусо
Лусо
28
Андоне
Флорин Андоне
77'
Хетафе
мин
25
Гуаита
Висенте Гуаита
90
-
Вико
Феде Вико
90
2
Алексис
Алексис
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
5
Налдо
Налдо
90
4
Веласкес
Эмилиано Веласкес
86
17
Кастро
Диего Кастро
90
22
Родригес
Хуан Родригес
90'
90'
90
8
Ласен
Мехди Ласен
81
14
Леон
Педро Леон
72
10
Сарабия
Пабло Сарабия
90
9
Васкес
Альваро Васкес
90
Запасные
1
Лопес
Жонатан Лопес
20
Валера
Хуан Валера
11
Йода
Карим Йода
23
Инестроза
Фреди Инестроза
36
Фелип
Алехандро Фелип
15
Диавара
Папа Бабакар Диавара
27
Хави Навас
Хави Навас