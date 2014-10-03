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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Диавара 89
1:1
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Экенг Экенг 78
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
3 окт. 2014, 22:00 МСК
3.10.2014, 22:00 МСК
пятница
Хуан Мартинес Мунуэра
Хуан Мартинес Мунуэра
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
25
Гуаита
Висенте Гуаита
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
5
Налдо
Налдо
90
25
Веласкес
Эмилиано Веласкес
90
20
Валера
Хуан Валера
90
7
Лафита
Анхель Лафита
75
17
Кастро
Диего Кастро
63
5
Ласен
Мехди Ласен
90
24
Мичел
Мичел
90
8
Сарабия
Пабло Сарабия
90
24
Йода
Карим Йода
62
Запасные
1
Лопес
Жонатан Лопес
3
Лаго
Роберто Лаго
12
Арройо
Альваро Арройо
22
Родригес
Хуан Родригес
19
Саммир
Саммир
23
Инестроза
Фреди Инестроза
15
Диавара
Папа Бабакар Диавара
89'
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
58
12
Лопес
Иньиго Лопес
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
19
Лопес Силва
Хосе Мария Лопес Силва
53
5
Экенг Экенг
Патрик Клод Экенг Экенг
78'
78'
90
6
Лусо
Лусо
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
90
10
Картабия
Федерико Картабия
90
0
Гилас
Набиль Гилас
90
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
15
Дэйвид
Дэйвид
29
Пинильос
Дани Пинильос
21
Кабальеро
Карлос Кабальеро
35
Вико
Феде Вико
7
Росси
Фаусто Росси
9
Хиско
Хиско