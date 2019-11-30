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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кельн
Кельн
Кордоба 86
1:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Нидерлехнер 43
Бундеслига, 13 тур
Бундеслига,
13 тур
Германия
30 нояб. 2019, 17:30 МСК
30.11.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Кельн
мин
27
Модест
Антони Модест
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
90
9
Теродде
Симон Теродде
90
6
Хегер
Марко Хегер
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
8
Верстате
Биргер Верстате
90
2
Шмитц
Бенно Шмитц
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
3
Собич
Лассе Собич
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
7
Риссе
Марсель Риссе
30
Кайнц
Флориан Кайнц
13
Шауб
Луис Шауб
28
Скири
Эйе Скири
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
15
Кордоба
Йхон Кордоба
86'
Аугсбург
мин
10
Байер
Даниэль Байер
90
21
Коубек
Томаш Коубек
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
28
Хан
Андре Хан
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
31
Макс
Филипп Макс
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
43'
43'
90
9
Кордова
Серхио Кордова
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
19
Удуохай
Феликс Удуохай
3
Педерсен
Мадс Педерсен
14
Моравек
Ян Моравек
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
20
Шибер
Юлиан Шибер
23
Рихтер
Марко Рихтер