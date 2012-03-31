Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Ку Чжа-Чеол 0
Рафаэль 45
2:1
Матч завершен
Кельн
Кельн
Подольски 42
Бундеслига, 28 тур

Бундеслига,

28 тур

Германия
31 марта 2012, 16:30 МСК
31.03.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Аугсбург
мин
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
78
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
45'
45'
72
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
86
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
0'
0'
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
0
Де Рек
Йонас Де Рек
0
Давидс
Лоренцо Давидс
0
Вернер
Тобиас Вернер
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
0
Хайн
Штефан Хайн
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
61
0
Жеромел
Педру Жеромел
76
0
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Пешко
Славомир Пешко
46
0
Подольски
Лукас Подольски
42'
42'
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
0
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
Бречко
Мишо Бречко
0
МакКенна
Кевин МакКенна
0
Пеццони
Кевин Пеццони
0
Роши
Одисе Роши
0
Чон Тэ Се
Чон Тэ Се
0
Ишак
Микаэль Ишак