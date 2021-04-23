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мин
22
Иаго
Иаго
90
Запасные
Тренерский состав
мин
Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 2:3
90'
Желтая карточка
Замена
87'
80'
Желтая карточка
79'
69'
Замена
65'
Замена
ГОЛ! 2:3
62'
ГОЛ! 1:3
54'
Желтая карточка
52'
46'
Конец первого тайма (0:3)
Желтая карточка
45'
45'
Желтая карточка
Замена
42'
Замена
42'
33'
ГОЛ! 0:3
23'
ГОЛ! 0:2
8'
ГОЛ! 0:1
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Прошлые матчи
Новости
01 ноября 2020, 15:40
20 октября 2020, 23:47
30 июля 2020, 10:17
20 июня 2020, 16:01
01 мая 2020, 22:43