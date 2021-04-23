Аугсбург - Кельн: 23 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Гумни 54
Варгас 62
2:3

Аугсбург - Кельн: 23 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Кельн
Кельн
Дуда 8
Кайнц 23
Дуда 33
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
23 апр. 2021, 21:30 МСК
23.04.2021, 21:30 МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Аугсбург
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
22
Иаго
Иаго
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
90
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
42
16
Варгас
Рубен Варгас
62'
62'
90
33
Штробль
Тобиас Штробль
42
25
Груэсо
Карлос Груэсо
90
28
Хан
Андре Хан
90
20
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
87
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
46
Запасные
40
Коубек
Томаш Коубек
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
3
Педерсен
Мадс Педерсен
-
2
Гумни
Роберт Гумни
54'
48
14
Моравек
Ян Моравек
48
18
Бенеш
Ласло Бенеш
-
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
44
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
-
23
Рихтер
Марко Рихтер
3
Тренерский состав
Хайко Херрлих
Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
90
23
Хорн
Яннес Хорн
65
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
2
Шмитц
Бенно Шмитц
90
11
Кайнц
Флориан Кайнц
23'
23'
69
28
Скири
Эйе Скири
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
18
Дуда
Ондрей Дуда
8'
33'
8', 33'
90
31
Вольф
Мариус Вольф
90
9
Андерссон
Себастьян Андерссон
79
Запасные
16
Цилер
Рон-Роберт Цилер
-
22
Мере
Хорхе Мере
-
3
Каттербах
Ноа Каттербах
25
6
Хегер
Марко Хегер
-
13
Майер
Макс Майер
-
21
Озкан
Салих Озкан
-
20
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
11
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
21
43
Деннис
Эммануэль Деннис
-
Тренерский состав
Маркус Гиздол

События

Матч окончен 2:3
90'
Желтая карточка
Ондрей Дуда
Замена
Марко Рихтер
Даниэл Калиджиури
87'
80'
Желтая карточка
Эльвис Реджбечай
79'
Замена
Эльвис Реджбечай
Себастьян Андерссон
69'
Замена
Доминик Дрекслер
Флориан Кайнц
65'
Замена
Ноа Каттербах
Яннес Хорн
ГОЛ! 2:3
Рубен Варгас
62'
ГОЛ! 1:3
Роберт Гумни
54'
Желтая карточка
Карлос Груэсо
52'
Замена
Фредрик Йенсен
Альфред Финнбогасон
46'
Конец первого тайма (0:3)
Желтая карточка
Роберт Гумни
45'
45'
Желтая карточка
Мариус Вольф
Замена
Роберт Гумни
Рафаэль Фрамбергер
42'
Замена
Ян Моравек
Тобиас Штробль
42'
33'
ГОЛ! 0:3
Ондрей Дуда
23'
ГОЛ! 0:2
Флориан Кайнц
8'
ГОЛ! 0:1
Ондрей Дуда
Начало матча

Прошлые матчи

23.04.2021 23 апр. 2021 пт 21:30
Аугсбург
2 : 3
Кельн
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 21:30
Аугсбург
2
Кельн
3
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
Кельн
0 : 1
Аугсбург
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
Кельн
0
Аугсбург
1
07.06.2020 07 июня 2020 вс 19:00
Аугсбург
1 : 1
Кельн
07.06.2020 07 июня 2020 вс 19:00
Аугсбург
1
Кельн
1
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:30
Кельн
1
Аугсбург
1
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 17:30
Кельн
1
Аугсбург
1
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 16:30
Аугсбург
3 : 0
Кельн
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 16:30
Аугсбург
3
Кельн
0
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:30
Аугсбург
2 : 1
Кельн
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:30
Аугсбург
2
Кельн
1
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:30
Кельн
0 : 0
Аугсбург
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:30
Кельн
0
Аугсбург
0
29.04.2016 29 апр. 2016 пт 21:30
Аугсбург
0 : 0
Кельн
29.04.2016 29 апр. 2016 пт 21:30
Аугсбург
0
Кельн
0
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 17:30
Кельн
0 : 1
Аугсбург
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 17:30
Кельн
0
Аугсбург
1
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
Аугсбург
0 : 0
Кельн
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
Аугсбург
0
Кельн
0
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 17:30
Кельн
1 : 2
Аугсбург
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 17:30
Кельн
1
Аугсбург
2
31.03.2012 31 марта 2012 сб 16:30
Аугсбург
2 : 1
Кельн
31.03.2012 31 марта 2012 сб 16:30
Аугсбург
2
Кельн
1
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:30
Кельн
3 : 0
Аугсбург
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:30
Кельн
3
Аугсбург
0
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 21:00
Аугсбург
2 : 0
Кельн
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 21:00
Аугсбург
2
Кельн
0

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