Матч завершен
Йовил
Йовил
0:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
4 янв. 2015, 18:30 МСК
4.01.2015, 18:30 МСК
воскресенье
Составы