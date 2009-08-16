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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Химки
Химки
Кожанов 8
1:3
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Коллер 23
Калачев 69
Калачев 79
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
16 авг. 2009, 13:15 МСК
16.08.2009, 13:15 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Химки
мин
0
Комаров
Михаил Комаров
90
0
Старков
Иван Старков
90
0
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
0
Семочко
Дмитрий Семочко
90
0
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
0
Кириллов
Юрий Кириллов
46
0
Стрельцов
Андрей Стрельцов
64
0
Кожанов
Олег Кожанов
8'
8'
70
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
0
Мишич
Боян Мишич
0
Тривунович
Вуле Тривунович
0
Головатенко
Виктор Головатенко
0
Максимов
Илья Максимов
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
0
Цветкович
Иван Цветкович
0
Антипенко
Александр Антипенко
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Будылин
Сергей Будылин
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Кулик
Владислав Кулик
90
0
Иванов
Станислав Иванов
90
0
Бобер
Антон Бобер
56
0
Калачев
Тимофей Калачев
69'
79'
69'
79'
90
0
Адамов
Роман Адамов
53
0
Коллер
Ян Коллер
23'
23'
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Леилтон
Леилтон
0
Шустиков
Сергей Шустиков
0
Иванов
Олег Иванов
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
0
Песегов
Евгений Песегов
0
Савин
Евгений Савин