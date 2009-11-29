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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Сольдадо 44
Сольдадо 45
Парехо 57
Сольдадо 58
Каскеро 60
5:1
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Айтами 33
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
29 нояб. 2009, 19:00 МСК
29.11.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Устари
Оскар Устари
90
0
Мане
Мане
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
90
0
Каскеро
Франциско Каскеро
60'
60'
90
0
Боатенг
Дерек Боатенг
90
0
Леон
Педро Леон
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
57'
57'
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
44'
58'
45'
44', 58'
45'
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
0
Марио
Марио
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Риос
Педро Риос
0
Ману
Ману
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Прието
Давид Прието
90
0
Айтами
Артилес Айтами
33'
33'
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Кейта
Сиди Кейта
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
90
0
Мальдонадо
Джанкарло Мальдонадо
90
Запасные
0
Чема
Чема
0
Редондо
Хосе Редондо
0
Жиода
Леандро Жиода
0
Морено
Висенте Морено
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Кальво
Карлос Кальво
0
Антонито
Перес Антонито