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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
0:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Рафа 60
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
10 апр. 2010, 21:00 МСК
10.04.2010, 21:00 МСК
суббота
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Херес
мин
0
Мичел
Мичел
67
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
74
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Редондо
Хосе Редондо
90
0
Кейта
Сиди Кейта
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Момо
Момо
67
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
90
Запасные
0
Тони
Тони
0
Морено
Висенте Морено
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Кальво
Карлос Кальво
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
0
Антонито
Перес Антонито
0
Алустица
Матиас Алустица
Хетафе
мин
0
Кодина
Жорди Кодина
90
0
Мане
Мане
90
0
Беленгуэр
Давид Беленгуэр
75
0
Рафа
Рафа
60'
60'
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Селестини
Фабио Селестини
90
0
Боатенг
Дерек Боатенг
90
0
Леон
Педро Леон
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
77
0
Ману
Ману
55
0
Мику
Мику
90
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Марио
Марио
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Риос
Педро Риос
0
Кепа
Бланко Кепа