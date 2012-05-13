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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:2
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Апоньо 58
Поштига 90
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
13 мая 2012, 21:00 МСК
13.05.2012, 21:00 МСК
воскресенье
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Арройо
Альваро Арройо
73
0
Каскеро
Франциско Каскеро
78
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Леон
Педро Леон
60
0
Сарабия
Пабло Сарабия
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Мику
Мику
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Перес
Алекс Перес
0
Риос
Педро Риос
0
Перес
Рубен Перес
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
0
Уго
Уго
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
88
0
Сукулини
Франко Сукулини
46
0
Микаэл
Рубен Микаэл
90
0
Апоньо
Апоньо
58'
58'
90
0
Поштига
Элдер Поштига
90'
90'
90
0
Ориоль
Эду Ориоль
64
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Обрадович
Иван Обрадович
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Дуймович
Томислав Дуймович
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Баррера
Пабло Баррера
0
Орти
Хорхе Орти