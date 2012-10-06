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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
0:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кастро 64
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
6 окт. 2012, 19:00 МСК
6.10.2012, 19:00 МСК
суббота
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Ромарик
Ромарик
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
54
0
Хосе Мари
Хосе Мари
90
0
Родригес
Виктор Родригес
15
0
Поштига
Элдер Поштига
90
0
Аранда
Карлос Аранда
67
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Гони Байо
Рауль Гони Байо
0
Мовилья
Хосе Мовилья
0
Апоньо
Апоньо
0
Бабович
Стефан Бабович
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Ориоль
Эду Ориоль
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Лафита
Анхель Лафита
60
0
Кастро
Диего Кастро
64'
64'
90
0
Ласен
Мехди Ласен
24
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Васкес
Альваро Васкес
70
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Мане
Мане
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Леон
Педро Леон
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Алькасер
Пако Алькасер