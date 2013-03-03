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Гранада VS Мальорка
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Гранада - Мальорка: 03 марта 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Гранада
Гранада
1:2
Гранада - Мальорка: 03 марта 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
3 марта 2013, 14:00 МСК
3.03.2013, 14:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
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Предварительный состав
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
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Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
Мальорка
мин
25
Парера
Микель Парера
3
Лумор
Лумор
24
Вальент
Мартин Вальент
5
Кампос
Хиско Кампос
12
Баба
Иддрису Баба
14
Родригес
Дани Родригес
23
Фебас
Алейш Фебас
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
22
Будимир
Анте Будимир
7
Посо
Алехандро Посо
Запасные
1
Рейна
Маноло Рейна
-
42
Обрадор
Рафаэль Обрадор
-
8
Севилья
Сальвадор Севилья
-
9
Абдон
Абдон
-
26
Кубо
Такефуса Кубо
-
41
Ромеро
Лука Ромеро
-
16
Салибу
Яннис Салибу
-
17
Трайковски
Александар Трайковски
-
4
Сене
Хосеп Сене
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Мальорка
1 : 2
Гранада
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Мальорка
1
Гранада
2
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
14:00
Гранада
1 : 0
Мальорка
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
14:00
Гранада
1
Мальорка
0
03.03.2013
03 марта 2013
вс
14:00
Гранада
1 : 2
Мальорка
03.03.2013
03 марта 2013
вс
14:00
Гранада
1
Мальорка
2
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
17:00
Мальорка
1 : 2
Гранада
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
17:00
Мальорка
1
Гранада
2
08.04.2012
08 апр. 2012
вс
17:00
Мальорка
0 : 0
Гранада
08.04.2012
08 апр. 2012
вс
17:00
Мальорка
0
Гранада
0
07.12.2011
07 дек. 2011
ср
20:30
Гранада
2 : 2
Мальорка
07.12.2011
07 дек. 2011
ср
20:30
Гранада
2
Мальорка
2
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