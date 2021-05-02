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Гранада VS Кадис
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Гранада - Кадис: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Гранада
Гранада
-:-
Гранада - Кадис: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Кадис
Кадис
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
Кадис
мин
1
Ледесма
Херемьяс Ледесма
22
Эспино
Луис Эспино
16
Кала
Кала
3
Фали
Фали
20
Карселен
Исаак Карселен
6
Хосе Мари
Хосе Мари
2
Йонссон
Йенс Йонссон
8
Алекс
Алекс
7
Санчес
Сальви Санчес
18
Негредо
Альваро Негредо
21
Собрино
Рубен Собрино
Запасные
13
Жиль
Давид Жиль
-
19
Алкала
Педро Алкала
-
15
Акапо
Карлос Акапо
-
17
Фернандес
Аугусто Фернандес
-
24
Малбашич
Филип Малбашич
-
5
Гарридо
Хон Гарридо
-
11
Помбо
Хорхе Помбо
-
25
Искьердо
Хайро Искьердо
-
10
Переа
Альберто Переа
-
12
Шапоньич
Иван Шапоньич
-
14
Альехо
Иван Альехо
-
35
Juanjo Garrancho
Juanjo Garrancho
-
Прошлые матчи
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
19:30
Кадис
1 : 1
Гранада
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
19:30
Кадис
1
Гранада
1
Новости
Зарплаты в испанском футболе. «Реал» – лидер по лимиту, а «Барса» хуже всех топов переносит кризис 💰
#Примера
17 ноября 2020, 18:35
Игрок «Кадиса» так бурно радовался, что все подумали: это наркотики. Он психанул, сдал наркотест и показал справку
#Кадис
15 июля 2020, 13:00
#
Новости матча
«Реал» проиграл домашний матч Примеры впервые за 399 дней. Рамос травмировался
17 октября 2020, 22:17
«Кадис» вышел в Примеру. За последние 27 сезонов он играл там всего однажды
13 июля 2020, 10:47