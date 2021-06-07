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Товарищеские матчи
Германия VS Латвия
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Германия - Латвия: 07 июня 2021 смотреть онлайн
Германия
-:-
Германия - Латвия: 07 июня 2021 смотреть онлайн
Латвия
Товарищеские матчи, Июнь
Товарищеские матчи,
Июнь
7 июня 2021, -:- МСК
7.06.2021, -:- МСК
понедельник
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Прогнозы
Предварительный состав
Германия
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
4
Гинтер
Маттиас Гинтер
15
Зюле
Никлас Зюле
13
Макс
Филипп Макс
17
Кох
Робин Кох
8
Кроос
Тони Кроос
21
Гюндоган
Илкай Гюндоган
14
Горецка
Леон Горецка
20
Гнабри
Серж Гнабри
9
Вернер
Тимо Вернер
20
Сане
Лерой Сане
Запасные
12
Трапп
Кевин Трапп
-
12
Лено
Бернд Лено
-
17
Штарк
Никлас Штарк
-
16
Та
Джонатан Та
-
3
Удуохай
Феликс Удуохай
-
23
Дауд
Махмуд Дауд
-
7
Амири
Надим Амири
-
14
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
-
6
Нойхаус
Флориан Нойхаус
-
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
-
20
Брандт
Юлиан Брандт
-
Латвия
мин
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
-
Икаунекс
Янис Икаунекс
-
Гутковскис
Владислав Гутковскис
-
Черномордис
Антонис Черномордис
-
Кроллис
Раймондс Кроллис
Новости
Кто будет следующим тренером Германии. Основной кандидат брал молодежный Евро и наказывает пением
1
#Штефан Кунц
09 марта, 20:43
1
Германию казнил 20-летний Торрес, который собирает газеты со своими интервью и носит тату «Я отказываюсь тонуть»
#Ферран Торрес
18 ноября 2020, 14:40
6:0? 6:0! Испанцы влупили Германии крупнейшее поражение в истории
#Лига наций
18 ноября 2020, 01:22
Немецкий клуб рекламировал книгу ливийского диктатора Каддафи. Журналисты критиковали, зрители ругались, чиновники запретили
#политика
06 июня 2020, 15:05
Создатель Rammstein ночевал в парках, терпел пытки полиции, мыл окна и убегал из страны – так куются рок-звезды
14
#музыка
06 мая 2020, 10:45
14
#
Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2020. Он возглавлял команду с 2006 года
09 марта, 13:36
Чемпион мира-2014 Гросскройц завершил карьеру. Ему 32
24 января, 21:12
Кроос: «С Фликом была проблема на ЧМ-2014: он несколько раз будил меня на завтрак»
23 декабря 2020, 19:09
Лев останется тренером сборной Германии на Евро-2020
30 ноября 2020, 18:36
Испания вышла в полуфинал Лиги наций
18 ноября 2020, 01:53
У Германии самое крупное поражение в официальных матчах – 0:6
18 ноября 2020, 00:49
Впервые за 62 года Германия пропустила три гола за первый тайм
18 ноября 2020, 00:00