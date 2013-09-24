Гамбург - Гройтер Фюрт: 24 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Гамбург
Гамбург
1:0

Гамбург - Гройтер Фюрт: 24 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Кубок Германии, 2 раунд

Кубок Германии,

2 раунд

Германия
24 сент. 2013, 21:30 МСК
24.09.2013, 21:30 МСК
вторник
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Предварительный состав

Гамбург
мин
1
Поллерсбек
Юлиан Поллерсбек
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
28
Юнг
Джидеон Юнг
2
Лакруа
Лео Лакруа
4
ван Дронгелен
Рик ван Дронгелен
16
Яньичич
Василие Яньичич
10
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
18
Джатта
Бейкери Джатта
Запасные
12
Том
Микель Том
-
24
Сакаи
Готоку Сакаи
-
14
Хант
Аарон Хант
-
8
Холтби
Льюис Холтби
-
20
Хванг
Хи-Чан Хванг
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

24.09.2013 24 сент. 2013 вт 21:30
Гамбург
1 : 0
Гройтер Фюрт
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 21:30
Гамбург
1
Гройтер Фюрт
0
02.03.2013 02 марта 2013 сб 17:30
Гамбург
1 : 1
Гройтер Фюрт
02.03.2013 02 марта 2013 сб 17:30
Гамбург
1
Гройтер Фюрт
1
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 16:30
Гройтер Фюрт
0 : 1
Гамбург
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 16:30
Гройтер Фюрт
0
Гамбург
1

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