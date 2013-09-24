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Кубок Германии
Гамбург VS Гройтер Фюрт
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Гамбург - Гройтер Фюрт: 24 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
1:0
Гамбург - Гройтер Фюрт: 24 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Кубок Германии, 2 раунд
Кубок Германии,
2 раунд
Германия
24 сент. 2013, 21:30 МСК
24.09.2013, 21:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Гамбург
мин
1
Поллерсбек
Юлиан Поллерсбек
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
28
Юнг
Джидеон Юнг
2
Лакруа
Лео Лакруа
4
ван Дронгелен
Рик ван Дронгелен
16
Яньичич
Василие Яньичич
10
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
18
Джатта
Бейкери Джатта
Запасные
12
Том
Микель Том
-
24
Сакаи
Готоку Сакаи
-
14
Хант
Аарон Хант
-
8
Холтби
Льюис Холтби
-
20
Хванг
Хи-Чан Хванг
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
21:30
Гамбург
1 : 0
Гройтер Фюрт
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
21:30
Гамбург
1
Гройтер Фюрт
0
02.03.2013
02 марта 2013
сб
17:30
Гамбург
1 : 1
Гройтер Фюрт
02.03.2013
02 марта 2013
сб
17:30
Гамбург
1
Гройтер Фюрт
1
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
16:30
Гройтер Фюрт
0 : 1
Гамбург
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
16:30
Гройтер Фюрт
0
Гамбург
1
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