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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
0:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Сон 17
Бундеслига, 7 тур
Бундеслига,
7 тур
Германия
6 окт. 2012, 16:30 МСК
6.10.2012, 16:30 МСК
суббота
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Гройтер Фюрт
мин
0
Кляйне
Томас Кляйне
90
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
60
0
Штибер
Золтан Штибер
90
0
Приб
Эдгар Приб
76
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
89
0
Эду
Эду
90
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
0
Собич
Лассе Собич
0
Баба
Абдул Рахман Баба
0
Пекович
Милорад Пекович
0
Миккельсен
Тобиас Миккельсен
0
Гайс
Йоханнес Гайс
0
Нете
Кристофер Нете
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
88
0
Сон
Хын-Мин Сон
17'
17'
90
0
Руднев
Артем Руднев
90
Запасные
0
Том
Микель Том
0
Брума
Джеффри Брума
0
Штернберг
Янек Штернберг
0
Теше
Роберт Теше
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Сала
Джакопо Сала
0
Берг
Маркус Берг