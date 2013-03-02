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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Байстер 21
1:1
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Джурдич 14
Бундеслига, 24 тур
Бундеслига,
24 тур
Германия
2 марта 2013, 17:30 МСК
2.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Райкович
Слободан Райкович
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
57
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Байстер
Максимилиан Байстер
21'
21'
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
87
0
Руднев
Артем Руднев
75
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Брума
Джеффри Брума
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Берг
Маркус Берг
Гройтер Фюрт
мин
0
Хесль
Вольфганг Хесль
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
0
Баба
Абдул Рахман Баба
90
0
Варга
Йожеф Варга
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
85
0
Пледль
Томас Пледль
55
0
Клаус
Феликс Клаус
90
0
Джурдич
Никола Джурдич
14'
14'
78
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Кляйне
Томас Кляйне
0
Нехриг
Бернд Нехриг
0
Пецос
Танос Пецос
0
Зиллнер
Роберт Зиллнер
0
Пак
Юн-Бин Пак
0
Асамоа
Джеральд Асамоа