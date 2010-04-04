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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Окака-Чука 47
Хангеланд 58
2:1
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Скотланд 34
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
4 апр. 2010, 17:00 МСК
4.04.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Эльм
Давид Эльм
46
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
58'
58'
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
88
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Гера
Золтан Гера
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
0
Шори
Никки Шори
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Невланд
Эрик Невланд
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
47'
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
86
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
34'
34'
61
0
Морено
Марсело Морено
85
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Стойкович
Владимир Стойкович
0
Гохури
Стив Гохури
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Уотсон
Бен Уотсон
0
Гомес
Жорди Гомес
0
Мозес
Виктор Мозес