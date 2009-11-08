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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Бойс 13
1:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Демпси 39
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
8 нояб. 2009, 18:00 МСК
8.11.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Эдман
Эрик Эдман
78
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
13'
13'
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Томас
Хэндри Томас
90
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
90
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Чо
Вон-Хе Чо
0
Гомес
Жорди Гомес
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Демпси
Клинт Демпси
39'
39'
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
80
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Замора
Бобби Замора
90
0
Невланд
Эрик Невланд
85
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Келли
Стефен Келли
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Этуху
Диксон Этуху
0
Гера
Золтан Гера
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Дикгакой
Кагишо Дикгакой